Salmi haluaa koota puolueväen yhteen

Mikko Salmen elämässä on tapahtunut lyhyessä ajassa paljon: vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Salmi nousi ensi kertaa kuntapolitiikkaan Oulun kaupunginvaltuustoon SDP:n listalta, 2015 hänet valittiin SDP:n pää-äänenkannattajan Demokraatin päätoimittajaksi, viime joulukuussa hän ilmoittautui mukaan SDP:n puoluesihteerikisaan.

Mediayrittäjänä, pappina ja muusikkonakin aiemmin tunnettu ylitorniolaistaustainen Salmi sanoo olevansa luonteeltaan uudistaja, mitä kutsumusta hän on päässyt toteuttamaan viime aikoina voimakkaasti saneeratussa Demokraatti-lehdessäkin.

Vaikka puolueen toiminnan johtaminen on hieman eri asia kuin puoluelehden parikymmenhenkinen organisaatio, Salmi uskoo oman innostavan esimerkin ja innostuneisuuden ilmapiirin purevan myös puolueväkeen.

– Yksi tärkeimpiä asioita on se, että sosialidemokraattien ääni kuuluisi myös sähköisessä mediassa. Jos me häviämme siellä, me häviämme myös nuoret äänestäjät, Salmi ruotii puoluesihteerityönsä lähtökohtia oman media-ammattilaisuutensa näkökulmasta.

Salmi nostaa vertailukohdaksi vuoden 1966 eduskuntavaalit, jolloin vasemmisto otti vaalivoiton paitsi vahvan ohjelmatyön myös paljolti vahvan televisionesiintymisen ansiosta.

– Valmistautuminen oman ajan medioihin on äärettömän tärkeää. Nykyaikana se merkitsee videoita, tubettamista, ylipäätään vuorovaikutteista viestintää ja keskustelua, Salmi kuvaa.

