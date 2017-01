Postimerkkeily on keräilyharrastus, joka kiinnostaa yhä

Kerran kuukaudessa kokoontuvat joensuulaiset postimerkkeilijät vaihtamaan ajatuksiaan yhteisestä harrastuksesta. Filatelian alle mahtuu paljon eri haaroja; osa kerää postikortteja, osa postimerkkejä tietyn alueen, ajanjakson tai aiheen ympäriltä. Harrastajajoukko vakuuttaa, että itseä kiinnostavan aiheen ympärillä oleva keräily vie mennessään.

Tyypillinen postimerkkikeräilijöiden tarina on sellainen, että keräily alkaa koko maailman postimerkeistä, jolloin merkkejä on paljon. Usein ensimmäiseksi kriteeriksi keräilijälle muodostuukin se, ovatko kerättävät postimerkit kotimaisia vai ulkomaisia. Harrastus alkaa monilla lapsuudesta, jolloin kerättäviä kohteita voi olla postimerkkien lisäksi muitakin, kuten olutpullojen etiketit tai vaikkapa kuulakärkikynät. Tästä keräilyharrastus jalostuu ajan mittaan, ja keskittyy jonkin tietyn aihepiirin ympärille.

55 vuotta postimerkkejä kerännyt Joensuun postimerkkeilijöiden varapuheenjohtaja Juhani Kontkanen muistelee, että hänenkin keräilyuransa alkoi merkkipaljoudesta, ja on vuosien varrella muuttanut muotoaan. Nykyisin Kontkasen fokus on Suomen postilähetyksissä ja merkeissä, 1800-luvun klassisissa merkeissä, sekä punaisen ristin merkeissä.

Vapaata tai määrätietoista keräilyä

Juhani Kontkasen mukaan vapausasteita postimerkkeilyssä on paljon.

– Kansallinen ja kansainvälinen näyttelytoiminta on hyvin tavoitteellista ja määrätietoista. Näyttelyissä ihmiset tavoittelevat tietysti kultamitalia. Suomessa järjestetään eri tasoisia näyttelyitä vuosittain.

Koska filateelista, eli postin kautta kulkenutta, aineistoa on lukemattomia määriä, Joensuun postimerkkeilykerholaiset kannustavat valitsemaan aihepiirin, jonka ympärille keskittää harrastus. Filateelista aineistoa on postin kautta kulkenut materiaali, eli käytettyjen postimerkkien lisäksi myös postilähetykset.

– Kuten postimerkeissä, korteissakin selkeästi fokusoidutaan johonkin, kuten muumikortteihin, Virpi Pekkalan tai Jenny Nyströmin kuvittamiin kortteihin. Näitä keräilijöitä on niin paljon, että heillekin on oma yhdistys. On myös upseerifilatelistit, ja osa kerää kenttäpostikortteja, Kontkanen luettelee.

Teksti ja kuvat: Suvi Palosaari

Lue lisää lehden nrosta 1/2017