Porokylän Leipomo laajeni Lieksassa

Lieksassa ja Nurmeksessa toimiva Porokylän Leipomo on avannut Lieksan gluteenittoman leipomon laajennuksen. Kyseessä on jo toinen laajennus sen jälkeen, kun Lieksan leipomossa siirryttiin vajaa kolme vuotta sitten gluteenittomaan tuotantoon.

– Kiitollinen pitää olla kaupungille siitä, että olemme saaneet nopeasti tiloja, kun niitä on tarvittu. Tämä on meidän toinen laajennus kolmen vuoden aikana ja kyllä me ainakin kaksi vuotta tällä laajennuksella selvitään eteenpäin, Porokylän Leipomon toimitusjohtaja Timo Väänänen vakuuttaa.

Gluteenittoman puolen kasvu yhtiössä on ollut hänen mukaansa huimaa.

– Vajaat kolme vuotta sitten aloitimme viidellä hengellä ja tänä päivänä meidän liikevaihtovauhti on viidessä miljoonassa eurossa, ja meitä 35 henkeä täällä töissä. Tänäkin vuonna kasvu on ollut noin 30 prosenttia. Jos kasvu jatkuu samanlaisena, niin se tietää kymmentä uutta työpaikkaa, Väänänen laskeskelee.

LIEKSA / Panu Kärkkäinen

Lue lisää lehdestä nro 37/2017.