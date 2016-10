Pohjoiskarjalaisen kodin sydämessä

Kalustepinnoite Korhosen keittiöt kestävät vuosikymmenestä toiseen, mutta ei Korhosen miehissäkään näytä olevan mitään heikkoa. Edes 35 yrittäjävuoden jälkeen.

Pohjois-Karjalan leveyksillä on muutamia yrittäjiä, joilla on sen laatuista kokemusta yrittäjänä olemisesta ja elämisestä, että heitä puhuteltaessa olisi nuoremman polven syytä ottaa lakki päästä. Tai ainakin kuunnella hieman tarkemmalla korvalla.

Yksi pitkän linjan toimija, joka tähän kategoriaan ilman muuta kuuluu, on Kontiolahden Vaskelan teollisuusalueella 35 vuotta yritystä pyörittänyt Reino Korhonen. Kalustepinnoite Korhonen Oy kuuluu lähtemättömästi Kontiolahden Vaskelan maisemaan, mutta myös yllättävän monen pohjoiskarjalaisen kotiin tai taloyhtiöön.

Korhonen itse laskee keittiöitä valmistuneen vuosien varrella 40 000 – 50 000.

Kaikki lähti liikkeelle vuonna 1981, kun Korhonen luki viikkolehdessä ruotsalaiskeksinnöstä, jolla pinnoitettiin ovia. Tuolloin kiinteistöjen ikkuna- ja tiivistysremontteja tehnyt Korhonen otti puhelun Ruotsiin, hankki itselleen tarvittavan lisenssin sekä koneet ja ryhtyi yrittäjäksi. Loppu on historiaa, siinäkin mielessä että läpi on porskuteltu nyt yli kolme vuosikymmentä ja kaksi kohtalaisen vaikeaa lamaa.

– Se ensimmäinen lama 1990-luvun alussa oli jyrkempi ja rankempi, tämä nykyinen on ollut hivuttava, kahden laman konkari kuvailee yrittäjänä kokemaansa.

Muutoksessa mukana

Toki Kalustepinnoite Korhosen vuosiin mahtuu muutakin kuin lamat. Keittiöiden valtava määrä tuli jo mainituksi, mutta määrän ohella leimallista on ollut myös jatkuva halu kehittyä. Muuten ei olisi pysytty mukana neljällä eri vuosikymmenellä.

Hyvä esimerkki tästä on, että Kalustepinnoite aloitti aikanaan ensimmäisenä Suomessa pinnoitettujen mdf-ovien valmistuksen. Nyt viime vuosina taas käynnissä on ollut digitalisaation mukanaan tuoma murros, jonka senkin Kalustepinnoite on halunnut ottaa mahdollisuutena. Tulokset ovat rohkaisevia, sillä tilauskanta on nyt vahvempi kuin koskaan.

Teksti ja kuvat: Arto Miettinen

