Pogostan Hiihto juhlan merkeissä

Järjestyksessään 40. Pogostan Hiihto sivakoidaan Ilomantsissa 18. – 19. päivinä maaliskuuta. Juhlapogostaan on ennakkoilmoittautunut 1 181 henkilöä. Heistä molempina päivinä on reitille lähdössä 147 hiihtäjää. Määrä on selkeästi vuoden takaista parempi.

– Nyt näyttää oikein hyvältä. Toivottavasti viikonloppu tuo vielä joitakin satoja jälki-ilmoittautumisia paikan päällä, kisakoordinaattori Heikki Hamunen iloitsee.

Sata vuotta täyttävän itsenäisen Suomen kunniaksi Pogostan Hiihto halusi madaltaa nuorten kynnystä osallistua hiihtotapahtumiin.

– Mahdollisuus ilmaiseen osallistumiseen varattiin sadalle 12–17-vuotiaalle nuorelle. Ilmoittautuneita oli 47, Hamunen kertoo.

Pogostan Hiihto on yksi Suomi 100 -teemavuoden tapahtumista Juhlavuoden ”Yhdessä” – pääteeman innoittamana tapahtumaan on mahdollisuus osallistua viestihiihdon merkeissä.

Viestiä viedään molempina päivinä retkisarjassa, jossa joukkueet jakavat 30 kilometrin hiihtomatkan kahteen tai kolmeen lyhyempään osuuteen. Osuuksien pituudet ovat 4–15 kilometriä.

– Lauantaille on ennakkoon ilmoittautunut 24 joukkuetta, ja sunnuntaille kaksi joukkuetta. Mukana on esimerkiksi työ- ja perheporukoita. Tämä on erinomainen startti uuden sarjan ensimmäiselle vuodelle.

Teksti ja kuva: Armas Härkönen

Lue lisää lehdestä 11/2017.