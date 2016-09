Pienistä palasista taidolla taidetta

Rääkkylässä asuva irlantilainen kuvataiteilija Patrick Ward ´maalaa´ pienistä palasista puulle kansainvälisesti palkittua taidetta.

Hänen uusimmat työnsä, mosaiikkieläimet ja luontoaiheiset mosaiikkitaulut, esittäytyvät Joensuussa Galleria Kohinassa syyskuun kymmenenteen päivään saakka.

Patrick Wardin pitkän ansioluettelon viimeisin näyttö on Irlannin ja Iso-Britanian avoimen The Art of Graft Exhibition 2016 -kilpailun yleisöäänestyksen voitto.

– Peuran päätä esittävä kilpailutyö Stags Head jäi Irlantiin, kertoo luonnosta ja erityisesti Suomen luonnosta aiheet ja inspiraation saanut taitelija. – Ensin linnuista, sitten muista eläimistä.

Näyttelyssä on paljon voittoisaa kilpailutyötä vastaavia eläinhahmoja. Yksi vaikuttavimmista töistä esittää metsän kuningasta, karhua. Se näyttäytyy katsojalleen lempeänä, majesteetillisena – aivan mistä kulmasta sitä lähestyy.

Toinen hallitseva työ on halkaistun puunrunkoon ´upotettu´ kruunupää, mistä sarvet kasvavat puun muotoja myötäillen ylöspäin. Edes toisen työn mosaiikkiin vangittu susi ei sitä pelota

Galleria Kohinan seinillä elävät sulassa sovussa niin jänikset ja ketut kuin oravat, hiiret ja rottakin, pikkulinnut ja isot pöllöt.

– Ja niin oikean näköisinä, huokasi katsoja näyttelyn avajaisissa. – Mahtavia töitä, täydensi toinen.

Oma lukunsa ovat kissaeläimet, lintuja vilkuilevat kotikissat ja savannia hallitseva leijona, tiikeri tai aivan kuin lumessa tarpova leopardi. Todellisuudessa tassujen alla on kotoisa koivu. Sen niin kuin muidenkin puunrunkojen epätasainen pinta korostaa itse mosaiikin elävyyttä.

Teksti ja kuva: Kaarina Kainulainen

Lue lisää lehden nrosta 35/2016