Oksanpätkä vai perhonen?

Härkäpäätä on vaikea huomata. Aikuinen yöperhonen on laskostanut hopeanharmaat siipensä ruumiinsa ympäri. Sekä siipien kärjissä että perhosen päässä on suuri, vaalea laikku. Kun härkäpää istuu puun kyljessä, se muistuttaa katkennutta oksanpätkää. Naamioitumiskeino suojaa sitä saalistajiltaan.

Härkäpäätä tavataan Oulun korkeudella asti. Se ei ole kovin vaatelias elinympäristönsä suhteen, ja sitä tavataan myös puistoissa ja puutarhoissa. Härkäpää on harvoin runsaslukuinen, ja perhosta tavataan yksitellen.

Lentää valoa kohti

Härkäpäänaaras on koirasta suurempi. Koiraan siipien kärkiväli on viisi ja naaraan kuusi senttiä. Sukupuolet erottaa myös tuntosarvista, jotka koiraalla ovat selkeästi paksummat.

Härkäpäät lentävät öisin kesä-heinäkuussa ja tulevat valolle. Aikuisilla perhosilla ei ole kehittynyttä imutorvea. Ne eivät syö mitään, vaan panostavat lyhyen elämänsä lisääntymiseen.

Kotelosta kuoriutunut härkäpäänaaras houkuttelee hajullaan koiraan luokseen ja lähtee lentoon parittelun jälkeen. Pariutunut naaras munii munansa rykelmäksi toukkiensa ravintokasville.

TUOMO KOMULAINEN

Lue lisää lehden nrosta 31/2017.