Naurakaa! Itkekää!

”Suomen hauskin mies” on vast’ikään ensi-iltansa saanut Heikki Kujanpään ohjaama elokuva. Sen sisältö liittyy sata vuotta sitten Suomessa käydyn sodan (sisällissodan) tapahumiin.

Helsingin edustalla, Isosaaressa oli Iso-Mjölön vankileiri, Kuolemanleiri. Ruokaa ei ollut, taudit riehuivat, valkoiset vartijat kohtelivat punikkivankeja kuin jotain ali-ihmisiä. Vankileirillä on myös näyttelijäjoukko, jonka johtaja on ollut todellinen henkilö. Näyttelijät ovat näyttelijöitä vankileirilläkin. Leirin komentaja lupaa komeljanttariporukalle armahduksen teloituksesta, jos se tekee huvinäytelmäesityksen saareen saapuville arvovieralle. Osa vankinäyttelijöistä yrittää kapinoida tarjousta vastaan, mutta näytelmäseurueen johtaja Toivo Parikka (todellisuudessa Jalmari Parikka) saa heidät suostumaan ja näyttelemään – todella henkensä kaupalla.

Vankien esitystä, mikä on varsinainen farssien farssi, seuraa muun muassa Suomen silloinen valtionhoitaja P. E. Svinhuvfud ja Suomessa olevien saksalaisjoukkojen komentaja, kreivi von der Goltz.

Heikki Kujanpää on luonut kaikesta tästä aineistosta totisesti joka hermosäiettä tärisyttävän elokuvan, taidefilmin, historiallisen filmin.

Elokuvan näyttelijäjoukko koostuu tämän hetken ansiokkaimmista ja monipuolisimmista miesnäyttelijöistä. Näyttelijäporukan johtajana on ilmiömäinen näyttämön taituri Martti Suosalo. Nostan vielä esiin leirin komentajaa esittävän Jani Volasen ja nuoren upseerin, Paavo Kinnusen, roolisuoritukset.

Juolahti mieleen, että oliko tämä elokuva myös kunnianosoitus ja ylistys suomalaisille työväenteattereille ja työväen näytelmä-yhdistyksille. Niillä on arvaamattoman suuri merkityksensä koko suomalaiseen teatteritaiteeseen. Yksi teatteri koko Suomessa käyttää vielä tuota uljasta työväenteatteri-nimitystä. Se on Tampereen Työväen Teatteri, joka on perustettu jo reippaasti yli sata vuotta sitten. Edelleen se on Koko Suomen Kansan Teatteri.

Heikki Kerola