Monolan aitta kunnostetaan Lieksassa

Säveltäjä Jean Sibeliuksen häämatkallaan vuonna 1892 majoittumiseen käyttämä aitta Lieksan Surpeenvaaran Monolanniemessä kunnostetaan tämän ja ensi vuoden aikana. Huonoon kuntoon päässeen aitan kunnostukseen Vaara-Karjalan Leader on myöntänyt hankerahoituksen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 84 000 euroa, josta aitan korjaamiseen osuus on 59 000 euroa. Talkootyöllekin on laskettu merkittävä osuus eli 650 tuntia.

Hanketta hallinnoivan Monola-Seuran puheenjohtaja Elli Oinonen-Edén luonnehtii Monolan aittaa löytämättömäksi aarteeksi ja kansainvälisesti kiinnostavaksi sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi, joka on huonon kuntonsa vuoksi jäänyt kokonaan hyödyntämättä. Jean Sibeliusta tunnetuksi ympäri maailmaa tehnyt lieksalaislähtöinen sellisti Jussi Makkonen ei kuitenkaan suostunut unohtamaan aittaa ja hänen roolinsa hankkeen käynnistäjänä on suuri. Hän on myös kerännyt esiintymisillään yhdessä pianisti Nazig Azezian kanssa mojovan rahapotin Monolan aitan kunnostusprojektiin.

Lieksan kaupunki lahjoitti Monolan aitan Monola-seuralle maaliskuussa ja kunnostustyöt käynnistyvät kesäkuun alussa innokkaiden talkoolaisten siistiessä aitan ympäristöä. Viime viikolla talkoolaiset kokoontuivat neljännen ja viidennen kerran jatkaen pihapiirin siistimistä. Myös puita kaatui ja lapiot olivat tarpeellisia aitan perustuksia auki kaivettaessa.

