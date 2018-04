Merja Helkamäki: ”Ei ihmiselämää voi harmonisoida!”

Merja Helkamäki miettii miten voi hoitaa asiakastaan 104,50 päivämaksulla. Jos hän ei voi, Siun Sote järjestää asiakkaasta kahdelle yritykselle minikilpailutuksen huutolaisaikojen tyyliin. Sosiaalisen asumispalvelun kilpailutus pakottaa yrittäjät turvautumaan markkinaoikeuteen.

Hoitokotiyrittäjä Merja Helkamäki on toiminut mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden parissa vuodesta 2007 yksityisenä palveluntuottajana. Nyt hän on typertynyt siitä, mitä Siun Soten sosiaalisen asumisen ostopalveluiden kilpailutukset ovat hänen asiakkailleen, hänelle ja hänen kaltaisille alan pienyrittäjille tuoneet vastaan. Helkamäki ei vastusta toimintatapojen muutosta sinänsä; pikemminkin hän näkee, että muutosyhteiskunnassa on oltava koko ajan muutosvalmius.

Mutta muutos tulisi tehdä yhdessä keskustellen:

– Tässä kilpailutuksessa on käyty jonkun verran keskustelua, mutta se ei ole johtanut mihinkään, Helkamäki sanoo ja kertoo esimerkin Utrassa syksyllä 2017 pidetystä asumispalveluntuottajille suunnatussa infoillasta. Siellä jaettu tieto poikkesi paljon vuoden alun tilanteesta, eli hankinta ei ollut lainkaan sama joka yrittäjille esitettiin.

– Meille pienille yrittäjille tämä näyttää siltä, että meidät halutaan ulos markkinoilta. Joissakin kunnissa on puhuttu suoraan, että otetaan vain nuo isommat, ne teettävät työnkin halvemmalla. Tuohon en usko, isojakin sitoo Tessi.

OUTOKUMPU/Pia Paananen

