Lumilinnake kuumenee

Niina Hakalahden uudet kirjat kysyvät, miksi kulttuurien kohtaamisilla on niin erilaisia seurauksia. Yksi saa mahdollisuuden elää hyvää elämää kahdessa kulttuurissa. Toisen on pakko luopua minuudestaan.

Lastenkirjan Tuukka-Omar ja superkielitaito nimihenkilö on kaksikulttuurinen koulupoika, joka tekee kurkistuksia syyrialaisesta suomalaiseen ja suomalaisesta syyrialaiseen kulttuuriin. Hän keksii naapurin Paavon kanssa kahden pojan oman kielen, joka tekee aikuisten tarkkailemisen entistä jännemmäksi. Lumilinna puolestaan on aikuistenromaani, jonka päähenkilö Samin suomalaisuudessa on jotakin salaperäistä. Hän linnoittautuu suomalaiseen kulttuuriin ja salaa menneisyytensä ja taustansa.

Hakalahti ei kirjoita kulttuurien kohtaamisesta tyhjän päällä, sillä hän elää itse kaksikulttuurisessa perheessä. 25 vuotta sitten hän kohtasi Suomeen muuttaneen syyrialaisen miehen. Nyt heillä on 17-vuotias ja 19-vuotias poika.

– Pojat ovat ylpeitä taustastaan ja kaksikulttuurisesta identiteetistään. Kaksikulttuurisuus näkyy pojissani sillä tavalla, että he ajattelevat laajemmin olemistaan täällä maailmassa. Samalla he ovat suomalaista elämää eläviä poikia.

