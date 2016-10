Lieksalaisen kirjailijan uusin romaani

”On se Lieksa merkillinen paikka, kun jokainen siellä asuva kirjoittaa kirjan”, ihmetteli äskettäin eräs henkilö. Ehkä tämä henkilö vähän liioitteli ihmettelyään. Totuus kuitenkin on, että Lieksassa kirjoitetaan paljon ja sieltä on lähtöisin moni nimekäs kirjailija.

Eräs nimekkäimpiä lieksalaissyntyisiä kirjailijoita on Marja Björk, joka nykyisin asuu Helsingissä, mutta hänellä on asuinpaikka Lieksassakin. Marja Björkiltä ilmestyi tänä syksynä kuudes romaani, Lainaa vain (Like). Kirjan esittelykannessa sanotaan, että ”hän (Björk) kirjoittaa näennäisen kepeästi syvää ja monikerroksista tarinaa. Hän tarttuu henkilöidensä kipupisteisiin tarkasti ja valppaasti, tuo esille oleellisia ajan ilmiöitä ja saa lukijan rakastamaan henkilöitä, joiden valintoja vastustaa.”

Björk kertoo Lainaa vain -romaanissaan Eevasta, joka opiskelee tuomariksi Helsingissä. Hän on aikaisemmin työskennellyt maalaiskaupungissa, tätinsä baarissa, jossa oli ikuinen kuittikoulu ja elämän valttikortteja jauhava jukeboksi. Sitten löytyy hurmaava mies, käsityöläinen, taiteilijana itseään pitävä, joka vihreässä nuoruudessaan oli ollut Israelissa, kibbutsilla töissä ja kaksi vuotta Pyhän maan matkaoppaana. Eeva otti ja sai tällaisen miehen ja sen myötä talon ja perheen. Sillä oli kuitenkin hintansa.

Teksti: Heikki Kerola

Lue lisää lehden nrosta 42/2016