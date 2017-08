Leipää ja kukkoa Kuorevaaran suunnalta

Polvijärveläisen Tukiaisen yrittäjäpariskunnan arki on kiireistä ja monipuolista työntekoa, mutta kun työn rytmin ja määrän päättää itse, yrittäminen motivoi.

Perheyrittäjille Juha ja Hanna Tukiaiselle on viimeisen puolentoista vuoden sisällä tapahtunut monenlaista. He ovat perustaneet Kosilkka-yrityksen, ostaneet vanhan Kuorevaaran koulun, remontoineet sinne vanhasta talonmiehen asunnosta kodin itselleen ja kolmella lapselleen, tehneet koulun keittiöön leipomon, laittaneet pystyyn täksi kesäksi kesäkahvilan ja palkanneet nuoria kesätöihin kahvilaansa.

– Meillä on myös alihankintatoimintana muovikomponenttien kokoamista ja työllistämme kaksi ihmistä myös tätä kautta, Juha Tukiainen kertoo.

Kosilkan päätuote on leipä. Rukiinen luomuleipä on löytänyt ystävänsä. Hanna Tukiainen kertoo, että leipomossa valmistuvan leivän juuri on hänen itsensä viisi vuotta sitten valmistama.

– Juuren valmistamistapoja on erilaisia. Meidän yrityksemme leivänjuuren valmistin hapattamalla piimää ja ruisjauhoja muutaman päivän ajan huoneenlämmössä. Juuren villihiivat kohottavat leivän, ja nimenomaan juuri antaa ruisleivälle sille ominaisen happaman maun, Hanna Tukiainen kuvaa Kosilkan leivän sielua.

Pitemmän aikavälin suunnitelmissa on myös laajentaa yrityksen toimintaa:

– Kotimaisen pelletin valmistukseen olisi tällä seudulla edellytykset, mutta tätä ennen on varmaan vielä muutama muukin ongelma ratkaistavana, Juha Tukiainen hymyilee.

POLVIJÄRVI / Pia Paananen

Lue lisää lehden nrosta 33/2017.