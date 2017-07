Kymmenen vuotta krokettia ja hyvää seuraa

Ilosaarirockissa tapahtuu hurjan paljon myös varsinaisten esiintymislavojen ulkopuolella. Huikeinta tälle vuodelle oli lienee naku-uinnin maailmanennätys. Lue naku-uinnista ja muista Ilosaarirockin alueohjelmista lehdestä nro 29/2017.

Organisoidun alueohjelman lisäksi myös yksittäiset ihmiset järjestävät omaa rokkiohjelmaa kaveriporukalla. Yksi tällainen on siirtolapuutarhalla vuosittain tapahtuva krokettiturnaus. Tänä vuonna krokettia pelattiin kymmenennettä kertaa, samalla poksahti rikki kroketin osallistujaennätys.

– Näköjään sana kiirii, sillä nyt täällä on ihmisiä, joita emme edes tunne. Ihmiset mahdollisesti eksyvät tänne kaverin kaverien kautta, tapahtumaa emännöivä Oili Lavikainen toteaa.

Ihmiset edellä

Kroketti sai alkunsa sanaleikistä.

– Jostain hullusta ajatuksesta tuli, että kun muunnellaan hieman ilosaarirokki, siitähän tulee ilosaarikroketti, tapahtuman järjestäjä Matti Lavikainen muistelee.

Osallistujia on ollut mukana vaihdellen 20–30 henkeä. Osa väestä käy vuosittain, toiset silloin kun ehtivät. Varsinaisen krokettiturnauksen lisäksi väkeä käy siirtolapuutarhamökillä rokkiviikonlopun aikana muutenkin. Lavikainen tuumaa, että vierailijoiden määrä viikonlopun aikana saattaa pyörähtää sadassakin hengessä.

– Pointti on se, että ihmiset kokoontuu tänne ympäri Suomea. Kun on rokki, on aina hyvä aika kokoontua, on lomat ja hommat natsaa, Lavikainen toteaa.

– Tärkeintä ei ole tietenkään kroketti vaan ihmiset, hän lisää.

Turvasatama

Oili Lavikainen sanoo rokkiviikonlopun olevan kesän kohokohta.

– Tämä kun loppuu, niin odottelee jo seuraavaa vuotta.

Krokettitapahtumassa toista vuotta peräkkäin vieraileva Taina Laitinen Ylämyllyltä sanoo samaa.

– Viime vuonna sain suostuteltua mieheni Jaron mukaan. Silloin hän empi kun ei tuntenut ketään. Tänä vuonna saatuamme kutsun, tänne tulo oli automaattista, Jaronkin mielestä, Laitinen naurahtaa.

Satu Kinnunen, 34, ja Mikko Turpeinen, 31, ovat käyneet Lavikaisten siirtolapuutarhamökillä Ilosaarirockin aikaan lähes joka kesä kun on ollut mahdollista.

– Täällä on aina hyvä fiilis. Kaikki ystävät ja tuttavat ovat täällä, meininki on iloinen, Kinnunen listaa.

Rannekkeita festarialueelle ei ranteissa killu.

– Olemme enimmäkseen täällä. Rokkipuolella emme ole olleet oikeastaan ikinä, Turpeinen sanoo.

Hän kuvailee Siirtolapuutarhamökkiä rokin aikana paikaksi, jonne voi tulla ja mennä oman mielen mukaan.

– Tämä on vähän niin kuin turvasatama.

Teksti ja kuvat: Suvi Palosaari