Kolmen liitto sai siunauksensa myös Savo-Karjalan edustajilta

Savo-Karjalan liittokokousedustajien odotukset uudesta Teollisuusliitosta ovat vahvasti positiiviset. Myös paikallista yhteistoimintaa suunnitellaan jo.

Jari Korhonen (Kesälahti, Metalli)

– Aina suurliitto on parempi kuin yksin oleminen. Uskon, että yhdentymistä tapahtuu ajan kanssa myös ammattiosastojen tasolla.

Ari Häkkinen (Valtimo, Metalli)

– Hyvä asia yhdistyminen on, meilläkin on Valtimolla niin pienet osastot että ovat vaarassa hävitä kokonaan. Paikallistason yhteistyötä olisi syytä lisätä muutenkin.

Voitto Mansikkamäki (Outokumpu, Metalli)

– Kyllä liittofuusio on nyt niin hyvin valmisteltu, että asioista on eri liitoissa aika positiivinen yksimielisyys. Meillä on Outokummussa yli 700 jäsenen metalliosasto ja lisäksi kaksi TEAMin osastoakin, joiden kanssa yhteistyöstä on jo keskusteltu myös paikallistasolla.

Viljo Tarvainen (Joensuu, Metalli)

– Aika pitkälti tämä liitto on muotoutunut sellaiseksi kuin on ollut aluefoorumeissa puhettakin. On hyvä, että liiton koko kasvaa, jo aiemminkin tähän olisi voitu mennä. Oikeastaan ainoa huoli on, miten käy aluetoimintojen.

Otto Toropainen (Kitee, Puu)

– Oman ay-urani aikana tämä oli kolmas yritys fuusioon, joten on hienoa olla mukana kun tämä nyt toteutui. Isossa liitossa on enemmän voimaa, mutta ratkaisu on parempi myös esimerkiksi yksittäisen jäsenen muutosturvan, työsuojelun tai työttömyysturvan kehittämisen kannalta. Muutenkin liitolla on nyt paremmat edellytykset olla yhteiskunnallinen vaikuttaja; tärkeää siinä on, ettei vain sopeuduta vaan ollaan itse aktiivisia ja aloitteellisia.

Jukka Hirvonen (Uimaharju, Puu)

– Kyllä isossa liitossa on voimaa, minkä pitäisi luoda vakautta, ettei työväestöä riepoteltaisiin. Toivotaan, että meidän äänemme säilyy jatkossakin, Pohjois-Karjalastahan edustajat kuitenkin vähenevät uudessa fuusiossa. Paikallistasolla ainakin tämä varmasti helpottaa aktiivien yhteistyötä.

Reima Ehrukainen (Tohmajärvi, Puu)

– Hyvä kehitys tämä on, isommassa on aina enemmän voimaa. Paikallistasollakin uskon, että pienemmät osastot yhdistyvät keskenään.

Jani Kähkönen (Joensuu, TEAM)

– Hyvin liitot sopivat yhteen, mutta kyllähän tämä merkitsee myös isoja muutoksia käytäntöihin. Paikallistasolla yhteistyö on meillä jo lisääntynytkin metallilaisten kanssa. Valtakunnallisesti taas fuusioituminen varmaan vaikuttaa siihen, että tällaiset sopimusshoppailut jäävät pois, mitä on nähty muun muassa sähköalan tai jakelualan työehtoneuvotteluissa.

Jarmo Eskelinen (Kuopio, TEAM)

– Jokainen varmasti haluaisi säilyttää itsenäisen liiton, mutta realiteettina on fuusio, jos haluat neuvotteluvoimaa. Vielä tässä vaiheessa on vaikea sanoa, miten fuusio lähtee sujumaan, kun ei ole oikein toipunut vielä siitäkään kun Kemianliitto yhtyi TEAM-

iin. Hyvin sekin fuusio on tosin mennyt, vaikka ennakkoon oli puhetta että ”iso nielaisi pienen”.

Eero Holsti (Joensuu, Metalli)

– Fuusioituminen on ehdottomasti hyvä asia: yhdistymisen myötä toimintaa pystytään parantamaan ja samalla alentamaan jäsenmaksua 1,49 prosenttiin. Tämä on hyvä ase YTK:ta vastaan. Rivijäsenelle muutos tuskin hirveästi muuten näkyy, koska oma toimialakohtainen tes säilyy edunvalvonnassa työpaikalla.

Tuula Muikku (Joensuu, TEAM)

– Olin itse jo Tevan fuusiossa TEAMiin mukana ja se ainakin oli onnistunut yhdistyminen, tosin liitto ei ollut näin iso. Paikallistasollakin osastoja varmasti yhdistyy ja yhteistyötä on jo nyt. Itse olen siirtymässä vuodenvaihteessa toimihenkilöksi siirtymisen myötä Ammattiliitto Prohon.

TAMPERE / Arto Miettinen

