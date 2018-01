”Kentältä käsin tällainen näyttää tolkuttomalta”

Nuorisoverstaan toiminnanjohtaja Ulla Mänttäri-Tikalta ei riitä ymmärrystä kaikille viimeaikaisille työttömyysturvan ja ammatillisen koulutuksen uudistuksille.

Joensuun Nuorisoverstaalla eletään tavanomaista tammikuun arkea. Tulliportinkadun päässä sijaitsevissa toimitiloissa opiskellaan, valmentaudutaan hakemaan töitä tai opiskelupaikkaa, opetellaan arjenhallinnan taitoja sekä rohkaisua ottaa seuraavia askelia elämän tärkeässä nivelvaiheessa.

Nuorisoverstaan toiminnanjohtaja Ulla Mänttäri-Tikka sanoo, että vuodenvaihde on ollut kuitenkin siinä mielessä poikkeuksellinen, että nuorilta yhteydenottoja on tullut vielä tavanomaistakin tiuhempaan tahtiin. Syy moiseen on ollut paljon julkisuutta saaneessa aktiivimallissa.

– Kyllä se näkyy kiihtyvään tahtiin yhteydenottoina täällä meilläkin. Ongelmana on se, ettemme voi ottaa kaikkia mukaan työpajatoimintaan, koska talo on jo täynnä. Enempäänkin olisi valmiuksia, jos vain saisimme lisää resursseja, Mänttäri-Tikka sanoo.

Toinen mutta asiassa on se, että uuden aktiivimallin aktiivisuusehdon täyttämiseen nuorten työpajan tarjoama yksilövalmennus ei kelpaa vaan toiminnan tulee olla kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua tai TE-palvelujen tilaamaa uravalmennusta, tai palkkatyötä.

– Kentältä käsin tällainen näyttää tolkuttomalta, toiminnanjohtaja Mänttäri-Tikka sanoo. Kyllä nuoret haluavat olla aktiivisia, mutta kaikkea aktiivisuutta ei lasketa mukaan aktiivimallissa.

JOENSUU / Arto Miettinen

