Jokigallerian viimeinen näyttely Äitiyden ytimessä

Osin sattumaa, mutta niin siinä kävi, että nykymuotoisen Jokigallerian viimeiseksi näyttelyksi jää Outi Piiroisen Äitiyden ytimessä.

– Lapsethan ne ensimmäisenä tuuletti, kun kerroin lopettavani gallerianpidon, tuumaa Emilia Asikainen ilmeisen helpottuneena päätöksestään.

Piiroisen näyttely jatkuu lauantaihin 17.12. saakka. Purkamisen jälkeen on aika miettiä mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ovet ovat avoinna vaihtoehdoille.

– Ihannetilanne olisi, jos löytäisin tähän yhteistyökumppanin, Asikainen pohtii vastuiden jakamista.

Kahdessa kerroksessa oleva, pari vuotta sitten halkovarastosta siistiksi remontoitu tila sopii moneen tarkoitukseen. Erityisen hyvin se sopisi työhuoneeksi taiteilijalle, joka olisi kiinnostunut hyötymään sijainnista esimerkiksi kesänäyttelyitä tai kurssitoimintaa järjestäen.

– Kävijöitä näyttelyissä on ollut varsin mukavasti erityisesti kesäaikaan, Emilia Asikainen sanoo korostaen, ettei se ole syy toiminnan muutokselle. Eikä myöskään se, etteikö töitä olisi myyty.

Galleristi huomauttaa, että Hasanniemessä liikkuu paljon väkeä myös silloin, kun Jokiasema ei ole auki. Galleriakäynti on sopinut hyvin lenkkeilyn oheistoiminnaksi.

Kolmen alle kouluikäisen lapsen äiti, jolla on omaakin taiteellista kunnianhimoa, ei vain kaikkeen ehdi. Mainostoimisto E-mollin graafikontöiden ja gallerianpidon yhdistäminen on hoitunut hyvin, mutta paikkaan ja aikaan sitovuus on osoittautunut vaikeaksi hallita.

Toistaiseksi Asikaisella ei ole aikomuksesta tilasta luopua, mutta sekin on mahdollista, jos joku sen kokonaan haluaa. Vuokranantajaa tuntuisi miellyttävän, että taidepainotteinen toiminta jatkuu.

Teksti ja kuva: Riitta Mikkonen

Lue lisää lehdestä nro 49/2016.