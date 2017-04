Isolla joukkueella ammattitaitokisaan

Pohjois-Karjalan ammattiopiston opiskelijat ovat perinteisesti pärjänneet hyvin keväisissä Taitaja-SM-kisoissa. Toukokuisiin kilpailuihin Helsinkiin lähdetään tänä vuonna ennätysporukalla, yhteensä 36 opiskelijan joukkueella.

Vuosi vuodelta lähteminen on siinä mielessä helpompaa, että aiempia kokemuksia on jaettavaksi. Tänä keväänä koko sakki kootaan kahteen kertaan yhteen, tiedon jakamisen lisäksi tavoitteena on ryhmäytyminen.

– Onhan se mukavaa nähdä ketä muita on lähdössä, tuumaavat Kiteen ammattiopiston opiskelijat, vaikka ovatkin sitä mieltä, että asiat on periaatteessa käsitelty jo muutenkin.

Kilpailuun valmistautuminenhan ei ole muusta opiskelusta erillinen prosessi, vaan samaa valmennusta saavat toisetkin opiskelijat. Työelämän taidoistahan on kyse, ja niissä parhaaseen mahdolliseen pyrkimisestä.

– Viidessä minuutissakin saa paljon aikaiseksi, kun vain laittaa töpinäksi, muistuttaa sisustusalan opettaja Katri Martikainen ajankäytön merkityksestä.

Martikainen oli sparraamassa koko opiskelijajoukkoa sillä meriitillä, että hänellä on kokemusta Salla Käyhkön valmentajana, Sallallahan on EM-hopean jälkeen vielä edessä MM-kisat.

Teksti ja kuva: Riitta Mikkonen

