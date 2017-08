Iskelmämestarille opettajuus on unelmien ammatti

Musiikki on elämää, mutta opettajuus on elämäntyö. Tämä vaikutelma tulee rääkkyläisestä Satu Pennasesta, joka laulajana on tullut tutuksi synnyinnimellään Satu Suhonen.

Satu voitti tänä kesänä Kiuruveden Iskelmäviikolla Iskelmämestari-tittelin. Aiemminhan hänet muistetaan myös Tangokuningatar-finalistina.

Kilpailuosallistumiset ovat tuoneet lisää keikkaa ja työtarjouksia, mutta luokanopettaja Pennasen lukukausirytmi määrittää mihin laulaja Suhonen lähtee ja mihin vastaa kohteliaan kieltävästi.

Nyt on tärkeää, että uudella koululla uusille oppilaille syntyy pysyvä ja luottamuksellinen suhde opettajaansa.

Monen nuoren opettajan tavoin 31-vuotias Satu Pennanen on nimittäin pätkätyöläinen. Tämänkin kesän valinnoissa viranhaku tuotti varasijan. Määräaikaisuuksiakin on onneksi alalla tarjolla.

– Kaikissa vain ei ole koko vuodeksi töitä, opettaja toteaa. Omassa kotipitäjässä pitempi sijaisuus päättyi kaksi vuotta sitten.

Kaksi vuotta ope ajeli Rääkkylästä Kiihtelysvaarassa, ja nyt on vuorossa Liperin Salokylä. Valtimolla syntyneelle nuorelle naiselle ajokilometrit eivät ole koskaan ole muodostaneet estettä lähdöille.

Kontiolahtelaisen Tuulia-kuoron johtamisen hän kuitenkin jätti nyt kahdeksan yhteisen vuoden jälkeen. Vaikka kuinka työpäivän jälkeen virkistyisi kuoronsa kanssa, iltamyöhään kotiintulo ja aamulla seitsemältä lähtö voisi muuttaa tunteet ajan myötä.

RÄÄKKYLÄ / Riitta Mikkonen

