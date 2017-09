Ikuista tietä itään

Antti Tuurin tarina Jussi Ketolan hyytävästä matkasta Neuvosto-Karjalaan taipuu myös elokuvaksi. Pääosassa nähdään jäyhistä miesrooleistaan tunnettu Tommi Korpela.

Suomesta muutti vuosina 1870–1929 Pohjois-Amerikkaan lähes 350 000 siirtolaista etsimään itselleen ja perheelleen parempaa elämää. 1930-luvun taitteessa Pohjois-Amerikka joutui kuitenkin ennen kokemattoman laman kouriin, tuotanto romahti ja työttömyys nousi pilviin.

Siksipä heistä 6000 nousi laivaan ja lähti edelleen Neuvosto-Karjalaan rakentamaan uutta ihanneyhteiskuntaa, jossa heille luvattiin hyvää elämää, vaurautta ja työtä. Sitä kaikkea olikin alkuun tarjolla, kunnes Stalinin vainot tylyllä tavalla romuttivat utopian ja moni päätyi teloitusten kautta multaan. Siinä mielessä monelle tuo tie oli ikuinen, että sille lähteneet tai heidän jälkeläisensä eivät palanneet matkaltaan koskaan.

Antti Tuuri on kirjoittanut amerikansuomalaisten kohtaloista Itä-Karjalassa romaanin Ikitie, joka ilmestyi vuonna 2011. Nyt romaani on sovitettu elokuvaksi, joka nähdään Suomen ensi illassa huomenna perjantaina 15. syyskuuta. Elokuvan on ohjannut A.J. Annila ja pääosaa esittää jäy-

histä miesrooleistaan tunnettu Tommi Korpela.

