Ihminen tekee kulttuurimaiseman

Mikä on maisema? Kysymys on helppo, mutta eksaktin vastauksen antaminen on varsin vaikeata.

Nykysuomen sanakirja auttaa pulmassa: ”jokin maanpinnan osa katsojalle näkyvänä kokonaisuutena; näköala, näkymä”. Määritelmä sisältää myös kulttuurimaiseman, kylänäkymän, pihapiirin, kaupunkinäkymän ja varmasti myös merellisen näkymän, jossa ei ole maa-ainespintaa vähäisessäkään määrin.

Maisema on siis visuaalinen, mutta rajautuuko se vain näköaistin suomiin mahdollisuuksiin? Tuskinpa vain. Maisema koetaan herkästi myös siihen nivoutuvana akustisena suureena kuten erilaisine linnunlaulun, eläinten äänien, tuulen huminan, puron solinan, sateen kohinan, ukkosen tai myrskyn, kaiunkin monenlaisten ääniefektien kehyksenä – onhan myös käsite ”äänimaisema” tätä monipuolista ulottuvuutta kuvaavana sanana tuttu.

Joskus aarniometsän polkua taivaltava saattaa kokea täysin äänettömän maiseman, luonnon ympäristön, jotenkin pelottavana ja uhkaavana: tyyntä myrskyn edellä, jotakin on tapahtumassa, äänettömyys on edessä olevan poikkeuksellisen tapahtuman enteenä. Maisemassa olevan ihmisen henkinen viretilakin osallistuu itseasiassa aina tavalla tai toisella maisemakuvan tulkintaan ja elämykseen, supistaen tai rikastuttaen sitä.

Joku taas nimenomaisesti hakee mahdollisimman täydellistä hiljaisuutta, ”luonnonrauhaa”. Se onkin nykyaikana jos ei tyystin kadonnut niin ainakin koko ajan supistuva luonnonvara. Ihmisen toiminta alkaa ulottua koko maapallolla miltei sen jokaiseen kolkkaan.

Teksti ja kuva: Antti Simonen

