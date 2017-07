Huoltovapaata porakaivoa ei olekaan

Porakaivoja on Suomessa noin 120 000, joista välittömän huollon tarpeessa on noin 20 000, toteaa Toni Pennanen Porakaivojen huoltoliike Lamminranta Oy:stä. Nyt huollon alla on porakaivo Lieksan Mätäsvaarassa.

Toni Pennanen, onko porakaivoja, joita ei tarvitse koskaan puhdistaa?

–Ei. Ajatus lähtökohtaisesti oli aikoinaan se, ettei porakaivoja tarvitse puhdistaa. Niin ei voi kuitenkaan nykyisin sanoa. Tämäkin Mätäsvaaran kohde on hyvin siisti. Huomioon pitää ottaa kuitenkin, että kaivoon kertyy vesisuonien ja maahalkeamien mukana savea, hiekkaa ja kiveä, jotka vaikuttavat sekä veden laatuun, makuun että veden tuloon.

Maaperä ratkaisee

Porakaivon sopiva puhdistusväli on viidestä kymmeneen vuoteen. Puhdistusväliin vaikuttaa maaperän aines.

– Jos on maaperä on rauta- tai mangaanipitoinen, voisi puhdistusväli olla pienempi, Pennanen sanoo.

Kun maa-ainesta kertyy porakaivoon, kaivon syvyys pienenee. Mätäsvaarankin tapauksessa porakaivoon on kertynyt vuosikymmenien aikana pari metriä maata.

– Vesi tulee alhaalta päin. Jos poraaminen on aikoinaan lopetettu veden tuloon, puhdistaminen voi vaikuttaa tällöin veden tuloon paljonkin, kun pohjalle on kertynyt maa-ainesta.

Parhaillaan puhdistettavassa porakaivossa on ollut savea 40 metriä.

– Kerran pelkkä pesuaika oli kuusi tuntia, Lamminrannan työmies Antti Väätäinen muistelee.

Keskimäärin toimenpiteeseen kuluu aikaa pumpun irrotuksineen ja muine töineen noin neljä tuntia.

Kaivo desinfioidaan

Porakaivon seinämät pestään ilmanpaineen avulla. Kaivoon painetaan ilmaa yli 300 litraa per sekunti, jolloin kaikki lika irtoaa. Tämän jälkeen kaivoon laitetaan voimakkaasti hapettava desinfiointiaine, vetyperoksidiseos. Puhdistuksen lopuksi testataan, että vesi tulee taloon normaalisti ja kaikki toimii.

– On tilannekohtaista, onko juomavesi saman tien käyttökelpoista. Jos vedessä on ollut eläintenraatoja, niin kaivoon pitää laittaa vahvempi liuos ja antaa desinfioinnin vaikuttaa aikansa, jolloin ylimääräistä vedenkäyttöä tulee välttää, Toni Pennanen informoi.

Teksti ja kuva: Suvi Palosaari

Lue lisää lehdestä nr0 30/2017.