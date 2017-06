Humanisti ja virkamies

Ystävyyskaupunkitoiminta ja kansainväliset asiat ovat olleet aina lähellä Joensuun pitkäaikaisen elinkeinotoimenjohtaja Urho Mäntysen sydäntä. Muutamaa maailmanhistoriaan kuuluvaa selkkaustakin hän on sattuman saattelemana päässyt seuraamaan läheltä.

1900-luvun historiassa on tapahtumia, jotka on kirjoitettu aikakirjoihin muita tapauksia isommin kirjaimin. Sattumaa tai ei, Joensuun kaupunkia pitkään elinkeinoasiamiehenä palvellut Urho Mäntynen on ollut todistamassa läheltä muutamaakin sellaista. Hän mainitsee ainakin Kuuban kriisin ja Saksojen yhdistymisen.

– Suomen ylioppilaskuntien liitto oli tarkkailujäsenenä yleisurheilun mestaruuskisoissa Havannassa ja olin yhtenä edustajana mukana. Olihan se erikoista, kun olin uimassakin samoissa vesissä Fidel Castron kanssa, kaduilla ajeli sotilasajoneuvoja ja lehdissä luki, että Yhdysvallat on julistanut sodan, Mäntynen selittää tapahtumia 1960-luvun alusta.

Nyt Mäntysen elämän voi sanoa olevan huomattavasti rauhallisempaa ja jopa seesteistä. Arki jakaantuu lasten, lastenlasten sekä Joensuussa sijaitsevan omakotitalon ja Viinijärvellä sijaitsevan kesähuvilan kesken. Ikääkin tulee lauantaina pyöreät 80 vuotta.

Viinijärven kesämökki onkin ollut Mäntyselle ja hänen vaimolleen Pirkolle pitkäaikainen ja rakas projekti. Ylämyllyn vanhan rautatieaseman hirsistä 2000-luvun mittaan noussut huvila tarjoaa omaa rauhaa sekä hyvät marjamaat heti pihasta alkaen.

Elämänrytmiä rauhoittaa entisestään sekin, että Mäntynen koki parisen viikkoa sitten sydäninfarktin, joka vaati pallolaajennusoperaation.

– Nyt pitää ottaa rauhallisesti, Mäntynen kertaa viime aikojen elämänmuutoksia mökkirannassaan.

