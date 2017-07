Ellinpäiviä koko kunnassa

Juuassa on vietetty Ellinpäiviä laajalti koko kunnan alueella viime perjantaista saakka. Ellinpäivät alkoivat raveilla, jotka pidettiin Vihtasuon radalla. Samaisena iltana vietettiin Kopravaarassa myös kyläiltaa.

Lauantaina Vuokonjoen sillan lähistöllä paljastettiin Vuokonjärven laskujen muistomerkki. Oman muistomerkkinsä sai sunnuntaina suojeluskunnan ampumarata, ja samana päivänä oli myös myllymuseon avajaiset ja jauhatuspäivä.

Viime maanantaina oli opastettu luontoretki Keihäsjoelle, ja tiistaina tarjolla oli kyläajelua Järvikylille sekä opastettu Puu-Juuka-kävely. Eilen keskiviikkona puistojumpattiin ja kulttuurista vastasi Veikko Ahvenaisen Suomi100-harmonikkakonsertti.

Juuan Elli paljastuu sunnuntaina

Ellinpäivien tapahtumiin ehtii osallistua vielä loppuviikosta. Tänään julkistetaan Antti-patsas ja iltatorin aikaan on myös toritanssit. Huomenna vanhalla kentällä on Juukaseura vastaan Etelä-Suomen Juuka-Seura -kyykkäottelu heti aamusta, ja Pitäjämuseolla alkaa kello 11 päreenhöyläys ja muut työnäytökset. Viideltä Tulikiviareenalla alkava Ellin Vahvamieskisa on varmasti myös mielenkiintoista seurattavaa.

Lauantaina 8.7. on Nunnanlahden kesäpäivä kello 10 ja Ellinseilaus Pielisellä kello 11 alkaen. Illalla Polvelan kylätalolla on iltamat.

Ellinpäivien pääjuhla on sunnuntaina kello 13. Päivän aikana on paljon ohjelmaa, kuten Anne Tanskasen konsertti. Juhlan päätteeksi paljastuu, kuka on Juuan Elli 2017.

Sunnuntaina on seitsemältä Juuan kirkossa Petri Laaksosen konsertti sekä samaan aikaan Vuokonjärven kesäteatterissa esitys. Juhlaviikko päättyy tiistaina 11.7. Eino Kettusen patsaan kukitukseen, jolloin on myös Ellien runotuokio kirjastolla kello 11.

Ellinpäivät on jo traditio

Juuassa on vietetty Ellinpäiviä jo 41 vuotta. Juuka-viikon järjestämistä alettiin pohtia Juuka-seurassa jo 1973.

– Pentti Alanko toivoi mukaan kunnan kulttuuri-, elinkeino- ja matkailulautakuntaa sekä ehdottomasti Juuan karjalaisseuraa. Nuorisojärjestöt haluttiin mukaan ja esimerkiksi partiolaisilta toivottiin ”reipasta ohjelmaa useammaksi illaksi”. Myös juukalaisten mansikoiden myyntiä tapahtuman osaksi pohdittiin. Muualta tulevien majoitus aiottiin hoitaa varaamalla alue telttailua varten, kertoo Juuka-seuran kotiseutuavustaja Riikka Kirjavainen.

Ensimmäisiä Ellinpäiviä vietettiin heinäkuussa 1976. Tapahtuma oli Juuka-seuran 10-vuotisjuhla, johon otti osaa lähes 2000 henkilöä.

– Juhlalle saatiin oiva nimi paikkakunnalla syntyneen kuplettitaiteilija Eino Kettusen Juuan Ellistä kertovasta sanoituksesta ja laulusta: ”kun Ellin kanss seilattiin Juukaan, Koli-laevalla Lieksasta pois”, Kirjavainen sanoo.

