Elämä kysyy joustoa

Kiteeläinen Erja Törönen tietää, että vaikuttamiseen tarvitaan malttia ja pitkäjänteisyyttä. Riitelemällä asiat eivät edisty.

Valittu linja on vakuuttanut ja vaikuttamisen mahdollisuuksia on tarjoutunut. Työpaikka kokkina kaupungin palveluksessa on laajentunut pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun pesteillä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n edustajistossa alkoi juuri kolmas kausi, samoin Kiteen kaupunginvaltuustossa. Törönen kokee pystyneensä vaikuttamaan, vaikka mekanismit erilaisia ovatkin.

Kaupungin osalta vaikuttaminen on toisaalta konkreettista työtä esimerkiksi sekä fyysisen että psyykkisen työilmapiirin edistämiseksi, toisaalta Kiteen Demarit -ryhmän kautta valmisteluun osallistumista.

Erja Törönen on kaupunginvaltuustossa ainoa suoraan kaupungin palkkalistoilla oleva. Kokemus on, että asioihin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan ennen valtuustosalia.

– Kaikissa luottamustehtävissä on hyvät varahenkilöt, joten esteen tai päällekkäisyyksien sattuessa homman voi huoleti jättää toisen hoidettavaksi. On hyvä huomata, ettei ole korvaamaton.

KITEE / Riitta Mikkonen

Lue lisää lehdestä nro 11/2018