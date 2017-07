Demarikasvot

Marja-Leena Pihlatie, 74, on viihtynyt Kontiolahdella runsaat 40 vuotta. Elämä kuljetti aikoinaan Elimäeltä Helsingistä miehen kotipaikkakunnalle Pohjois-Karjalaan. Nyt hän nauttii eläke-elämästä ja omasta ajasta.

Millainen työura sinulla on ollut?

– Muutettuani mieheni kanssa Pohjois-Karjalaan minä menin töihin ensin Joensuussa terveyskeskukseen, ja siitä Kontiolahden kuntaan 1990-luvun alussa vastaanottokeskuksen johtajan tehtäviin. Jäin kymmenen vuotta sitten eläkkeelle.

Mitä sinulle kuuluu nyt?

– Hyvää, minulla ei ole isoja ongelmia elämässä, asiat on kohdallaan. Minulla on kaksi aikuista lasta, ja he asuvat Helsingissä perheineen. Lapsenlapsia on kuusi. Emme näe kovin usein, koska heillä on kiireiset työelämät. Yritän pitää yhteyttä ja käyn kuukausittain Helsingissä. Saatan vierailla siellä viikon verran kerrallaan.

Milloin sinusta tuli demari?

– En ole pitkän linjan poliitikko. Arvo- ja ajatusmaailmani on jo nuoruudesta lähtien ollut demarihenkinen, mutta puolueeseen liityin, kun tulin valituksi Kontiolahden kunnanvaltuustoon kymmenisen vuotta sitten.

Tärkein SDP:n arvo?

– Tärkeintä on ihmisten tasavertaisuus. Toivon, että hyvinvointi-Suomessa kaikilla olisi kohtuullisen hyvään elämään mahdollisuudet.

– Tärkeää tietenkin on lasten ja nuorten kasvatuksen tukeminen. Kun vanhemmat jaksavat pitää huolta lapsistaan, silloin lapset voivat kasvaa terveinä. On todella surullista, miten nuoret ajautuvat sivuraiteille ja syrjäytyvät. Ei Suomella olisi siihen varaa. Toisessa päässä puolestaan vanhustenhoito on häpeäpilkku. On ihmeellistä, että tämä tapahtuu Suomessa, jossa koskaan ei ole ollut rikkautta niin kuin nyt.

Suvi Palosaari