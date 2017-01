Demarikasvot: Jukka Hirvonen

Jukka Hirvonen, 52, on paljasjalkainen uimaharjulainen. Koneen kuljettajana Uimaharjun sahalla työskentelevä Hirvonen on ay-aktiivi henkeen ja vereen. Politiikkaan hän on lähtenyt mukaan ajatuksella, että omallakin kylällä pitää olla oma äänitorvi.

1. Kerro hieman itsestäsi.

– Olen 24-vuotiaasta lähtien tehnyt konehommia monessa firmassa, näissä tehtävissä olen ollut 2003 alkaen. Työelämässä on ollut määräaikaisia paikkoja, pätkätöitä ja nyt olen vakituisessa työsuhteessa.

– Koko ajan olen ollut mukana ammattiyhdistystoiminnassa ja Puuliitossa, ja vasta nyt politiikka on tullut mukaan kuvioihin uutena harrastuksena. Näinhän se on, että kun vanhat lähtevät politiikasta pois, niin uusiakin ihmisiä on mukaan tultava. Kokeilen tätä poliittista toimintaa positiivisessa hengessä.

2. Kauanko olet ollut demari?

– Liityin SDP:n jäseneksi syksyllä kunnallisvaalien tiimoilta. Aikomus liittyä on kuitenkin ollut jo pitkään.

– Olen kyllä aina ollut vähän sosialidemokraattisella laidalla. Se on ihan luonnollista meikäläiselle. Puuliitossahan olen myös sd-ryhmässä.

3. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä SDP:n arvoja?

– Ihmisten tasa-arvo. Palkansaajien etuudet. Tämän hallituksen typerät päätökset ovat olleet kieltämättä poliittista intoa nostattava – meidän pitää saada terveellisesti ajattelevia päättäjiä. Tässähän tapetaan lypsävää lehmää hallituksen toimesta. Ei ole oikein, että vaalien alla lupaillaan asioita, ja sitten toiminta on hyvin oikeistolaista, joka maksattaa kaiken heikommalla osalla väestöä, eli työttömillä, eläkeläisillä ja pienpalkkaisilla.

Suvi Palosaari

Lue lisää lehden nrosta 1/2017