Demarikasvot: Ari Jormanainen

Joensuulainen Ari Jormanainen, 41, on yksi tuoreimmista Joensuun Työväenyhdistyksen jäsenistä. Ja kunnallisvaaliehdokas.

1. Mitä teet työksesi ja mitä elämääsi kuuluu?

– Olen levytyöntekijänä UPM Joensuun vaneritehtaalla. Toimin myös työsuojeluvaltuutettuna. Tällä hetkellä kuuluu hyvää, nyt alkoi pidempi jouluvapaa. Vietän joulun pyhinä myös talviloman. Tehdas seisoo nyt muutaman viikon, joten kaikilla on lomat.

– Työn puolesta minulla on nyt ensimmäinen vuosi, jolloin teen pelkkää päivävuoroa. Tätä ennen olen tehnyt kolmivuorotyötä 20 vuotta. Nyt arki on normaalimpaa, kun on illat ja viikonloput vapaata.

2. Kauanko olet ollut demari?

– Jopa kuukauden. Liityin jäseneksi varmaankin kun kaupungin asiat kiinnostavat sen verran, että lähdin ehdokkaaksikin vaaleihin. En ole vieläkään kiinnostunut niin sanotusta valtakunnan ”oikeasta politiikasta” – katsotaan pikku pala kerrallaan.

3. Mikä asia erityisesti kaupungin poliittisissa päätöksissä kiinnostaa?

– Yleisesti vähän joka asia. Tietysti kun nuorimmaisella, 8-vuotiaalla pojalla on Downin syndrooma, ja olemme käyttäneet kaupungin tukipalveluja, soten myötä tulevat uudistukset kiinnostavat. Minua kiinnostaa kehitysvammaispuolen päätökset, ja mitä muutoksia ne tuovat. Kiinnostavaa on myös mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Suvi Palosaari

Lue lisää lehden nrosta 52/2016