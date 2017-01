Vuoden artesaani 2016

Ammattiopisto Joensuun artesaaniopiskelija Karolina Talbonen valittiin Vuoden artesaaniksi 2016. Valinta julkistettiin Tampereen käsityömessuilla marraskuussa.

Kilpailu on suunnattu käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista valmistuville oppilaille, raatiin kuuluu Suomen Kädentaidot -organisaation asiantuntijoita ja Opetushallituksen edustaja.

Vuotuiseen kilpailuun osallistuminen tapahtui alkusyksystä työnäytekuvien ja ansioluettelon sekä muun kirjallisen aineiston perusteella. Opiskelija hoitaa hakemisen itsenäisesti.

Kilpailuun osallistuminen oli päämäärätietoiselle opiskelijalle helppoa: tuotteita oli jo valmiina kuva-albumeina. Mitään ei tarvinnut erikseen kilpailua varten ruveta kehittelemään, ja se tuntuu vakuuttaneen raadinkin:

”Karolina Talbonen osuu suomalaisuuden ytimeen aivan Suomi 100 vuotta -juhlavuoden alla. Valmiin myyntikelpoisen tuotteen markkinat ovat helposti löydettävissä, ja kaunis visuaalinen kokonaisuus on ajaton. Tasapainoisessa designissa näkyy taitavan käsityöläisen herkkä suunnittelutaju: lahjakkaassa artesaanissa toteutuukin harvinainen yhdistelmä suunnittelijaa ja tekijää.”

Hopeakorumallisto on saanut vaikutteita luonnosta, metsä on tärkeä lähes koko elämänsä Karjalassa asuneelle taiteilijalle. Niinpä hopeakoruihin on tallentunut esimerkiksi marjoja ja kukkia: mustikoita, valkovuokkoja, tulppaaneja, lumpeita, kanervia ja niin edelleen.

Aiheet ovat tyyliteltyjä, mutta tunnistettavia. Lisäksi Talbonen täydentää hopeakorujaan kivellä ja puulla.

Kaula-, rinta- ja korvakoruissa sekä sormuksissa yhdistyvät kaksi kulttuuria: muotoilu on koristeellisempaa ja yksityiskohtaisempaa kuin yleensä suomalainen korumuotoilu, mutta selkeämpää ja suoraviivaisempaa kuin venäläinen perinne.

Teksti: Riitta Mikkonen

Lue lisää lehden nrosta 1/2017